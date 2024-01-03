المستشار مسعد الفخرانى يضع حجر الأساس لمبنى قضايا الدولة بالمنوفية (صور)

وضع المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الأربعاء، وبصحبته اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد بشبين الكوم بالمنوفية.

كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية، تقديرًا واعتزازًا، حضره من جانب المحافظة محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد سويف، سكريتر عام المحافظة، رافقه المستشار رئيس الهيئة ونواب رئيس الهيئة:

من المستشارين محمود عبدالجابر حمودي، سامي محمدي حفناوي، عضوا المجلس الأعلى للهيئة.

والمستشارة فاطمة العايدي،

رئيس قطاع وسط الدلتا أول.

والمستشار عبدالناصر أبوالعزم، رئيس قطاع وسط الدلتا ثاني.

والمستشار محمد حسن، الأمين العام.

والمستشار الدكتور رضا جعفر، رئيس فرع شبين أول

والمستشار مصطفي أبوشرف، رئيس فرع شبين الكوم ثان.

والمستشار محمد القصاص، رئيس القسم القضائي للهيئة بديوان عام محافظة المنوفية.

والمستشار عصام عبدالعليم النديم.

والمستشار أيمن الذهبي، رئيس القسم القضائي بمحافظة القليوبية.

والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

والمستشار دكتور محمود عرفات، الأمين العام المساعد.

والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.