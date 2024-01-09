الثلاثاء 09 يناير 2024
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حوادث

رئيس "قضايا الدولة" يزور مجلس الدولة لبحث التعاون المشترك

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة

زار المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، ظهر اليوم الثلاثاء، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، لبحث أوجه التعاون المشترك والمتبادل نحو تحقيق العدالة الناجزة في إطار الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء من جانب مجلس الدولة كل من المستشارين نواب رئيس المجلس أعضاء المجلس الخاص: المستشار أحمد عبد التواب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار حسونة توفيق، والمستشار أسامه فام، والمستشار أحمد عبود، والمستشار أحمد حامد.

كما حضر اللقاء المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس المجلس الأمين العام، والمستشارين الأمناء العامين المساعدين.

وصاحب المستشار مسعد عبد المقصود رئيس الهيئة في الزيارة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى: المستشار أحمد حسين عرفه، والمستشار محمود عبدالجابر حمودي، والمستشار سامي محمدي حفناوي، والمستشار عبدالرزاق محمود شعيب. 

كما حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

المستشار مسعد عبد المقصود قضايا الدولة جلس الدولة ل

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