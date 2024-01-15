الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعير: تطوير "النصر للتصدير والاستيراد" يفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

محمد شعير
محمد شعير

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن زيادة الصادرات المصرية تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين التوازن التجاري للبلاد.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور" أن تطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد سيمكنها من فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، موضحًا أنه من المهم تطوير استراتيجيات شاملة لزيادة حجم الصادرات وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف أنه ينبغي تعزيز الصناعات التحويلية في مصر لزيادة قيمة الصادرات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم البنية التحتية وتقديم تسهيلات للشركات الصناعية والمصانع لتحسين الإنتاجية والجودة.

تعزيز القطاع الزراعي:

 وأوضح أنه يجب دعم الزراعة وزيادة التحسينات التكنولوجية في هذا القطاع لزيادة صادرات المحاصيل والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة.

تشجيع الابتكار والبحث والتطوير:

 وأشار الي أنه ينبغي تعزيز الابتكار والبحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

توسيع قاعدة الصادرات: 

وأوضح أنه يجب توسيع قاعدة الصادرات عبر البحث عن أسواق جديدة وتوسيع الانتشار الدولي للمنتجات المصرية.

تسهيل الإجراءات التجارية: 

وأكد أنه يتعين تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية لتشجيع المزيد من الشركات على التصدير.

تحسين الجودة والامتثال للمعايير الدولية: 

وأوضح أنه ينبغي تحسين جودة المنتجات المصرية والامتثال للمعايات الدولية لضمان قبولها في الأسواق العالمية وبناء سمعة جيدة للمنتجات المصرية.

تعزيز التسويق والترويج:

وأشار الي أنه من المهم تعزيز جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الخارج من خلال مشاركة في المعارض الدولية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والترويج الرقمي للترويج للعلامة التجارية المصرية.

تعزيز التعاون الدولي:

 وأوضح أنه يمكن تعزيز الصادرات المصرية من خلال توسيع شبكة العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال التجارة والاستثمار.

تطوير القوى العاملة:

وأكد أنه ينبغي تطوير المهارات والتدريب للقوى العاملة في المجالات ذات الصلة بالصادرات والتجارة الخارجية لزيادة الكفاءة والتنافسية.

خلق بيئة استثمارية ملائمة: 

وأوضح أنه يمكن تحفيز زيادة الصادرات من خلال خلق بيئة استثمارية ملائمة وتوفير الحوافز والضمانات للشركات المصدرة.

وأوضح أنه لتحقيق زيادة في الصادرات المصرية يتطلب جهودا متكاملة ومستمرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لتطوير القدرات وتحسين البنية التحتية وتشجيع الابتكار والتصدير إلى أسواق جديدة.

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