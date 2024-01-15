نيابة المقطم تستمع لأقوال ضحايا عصابة الشرطة المزيفة بالخليفة

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، لأقوال ضحية من ضحايا النصب من تشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال شرطة في الخليفة.

وقال المجني عليه، إنه مالك محل مفروشات ومؤخرًا تعرف نجله على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعقب فترة أبدى له رغبته في تغيير عُملة محلية إلى أجنبية، فأخبره أنه يعرف من يقوم بذلك بنسبة كبيرة واتفق معه على التقابل.

وأضاف أنه في الموعد المتفق عليه حضر إليه عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" وانتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا منهما على مبالغ مالية، وفروا هاربين، وعقب ذلك أبلغوا الأجهزة الأمنية.

توصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من خلال الفحص إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه – السيارة "الميكروباص" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.