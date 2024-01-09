"اتنصب عليا في 700 ألف جنيه".. أقوال أستاذة بأحد المعاهد أمام النيابة تعرضت للتهديد

استمعت نيابة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء لأقوال أستاذة بأحد المعاهد التعليمية تتهم آخرين بالنصب والاحتيال، وتهديدها بالاعتداء عليها.

وقالت الضحية أمام جهات التحقيق، إنها تعرضت لعملية نصب وسلب منها في مبلغ ٧٠٠ ألف جنيه عن طريق حيلة أجراها المتهم الأول بعد أن أوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات وأوضحت أن المتهم الأول طلب مقابلتها بأحد الفنادق وأوهمها بأنه العضو المنتدب لإحدى شركات المقاولات الكبرى.

ومن خلال عمله تمكن من معرفة المشكلات التي بينها وبين أحد المقاولين، والتى تربطه معها عقد شراكة باعتبارها مالكة الأرض والمقاول سيقوم بالبناء وحدثت نزاعات قضائية بينهما وما زالت منظورة أمام المحاكم، وأوهمها بأنه سيقوم من خلال علاقاته وعلاقات من معه بإنهاء الموضوع بالطرق الودية.

وقابلها مرة أخرى وبصحبته شخص آخر، ومارسوا عليها كافة الطرق الاحتيالية ومنها الاتصال بأشخاص يزعمون بأنهم أصحاب قرار، وفي نهاية المقابلة طلبوا منها مبلغ مليون جنيه فلم تتمكن إلا من سداد مبلغ 700 ألف فقط، ووعدوا بإنهاء الموضوع بالشكل الودي خلال 3 أيام.

وبعد مرور 3 أشهر لم ينفذا وعدهمها فتوجهت إلى شركة المقاولات لتكتشف المفاجأة، بأن المتهم سائق بالشركة، وليس العضو المنتدب لها، وعندما علم السائق باكتشاف أمره اتصل بها وقام بتهديدها وتوجهت لتحرير محضر ضدهم بقسم شرطة مصر الجديدة.