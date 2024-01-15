بسبب الميراث.. النيابة تأمر بدفن طالب توفي في مشاجرة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بدفن جثمان طالب في نهاية العقد الثاني من العمر، انتهت حياته ضحية الميراث في مشاجرة بين طرفين راح عمره إثرها، وأصيب شخصان آخران بينهما ربة منزل، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم وبين شقيقين؛ بسبب خلاف بين الطرفين على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بمصرع طالب وإصابة آخر وربة منزل في مشاجرة نشبت بينهم وبين شقيقين دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كل من: المدعو 'مروان م.ن.م.ا' 17 سنة، طالب، مصابًا بجرح طعني أعلى الركبة اليمنى من الخلف، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي عقب وصوله، ونجل خالته المدعو 'يحي ن.ع.ب' 16 سنة، طالب، مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كما تبين وجود طرف ثان: المدعو 'كريم ص.ع.ا' 27 سنة، عامل، وشقيقه المدعو 'وليد ص.ع.ا' 32 سنة، مزارع، وعمتهما المدعوة 'صفاء ع.ا' 37 سنة، ربة منزل، مصابه بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

ضبط أطراف المشاجرة

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بأحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، بسبب تعدي الطرف الأول على الثالثة من الطرف الثاني، بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث بذات الناحية، و تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.