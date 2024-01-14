الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لتاجر الهيروين فى سوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالمنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها اتجار المتهم في الهيروين، بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

بعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد لفافات الهيروين وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات.

بعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

مركز سوهاج السجن المشدد غرامة محكمة جنايات سوهاج

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