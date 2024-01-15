هطول أمطار غزيرة على كل أنحاء الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار مستمرة منذ مساء أمس الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، تفاوتت شدتها، حيث بدأت خفيفة إلى متوسطة وصلت لغزيرة على مختلف المناطق، صاحبتها موجات رعدية شديدة.

واستمرت الأمطار المتوسطة من الساعات الأولى صباح اليوم، وأصبحت غزيرة على مناطق العجمي والعامرية.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح الأربعاء الماضي 10 يناير 2024 وحتى اليوم، استعدادًا لسقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وأكد "نافع" استمرار تمركز أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

كما أكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة

ومن المتوقع اليوم الإثنين 15 يناير، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد الإسكندرية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، وذلك في اليوم السادس للنوة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع النوة الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة التي تشهدها المحافظة ما بين خفيفة ومتوسطة على فترات متقطعة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

