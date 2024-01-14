الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الخامس.. أمطار "الفيضة الكبرى" تواصل هطولها على الإسكندرية

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية

واصلت نوة الفيضة الكبرى اجتياح مدينة الإسكندرية لليوم الخامس على التوالي، حيث تعرضت مناطق متفرقة بعروس البحر المتوسط لسقوط أمطار خفيفة، مع استمرار نشاط حركة الرياح وانخفاض درجة الحرارة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتعرضت مناطق أحياء وسط وشرق وغرب والعامرية، مساء اليوم لسقوط أمطار خفيفة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار تكون متوسطة الشدة، وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 35 كم/ ساعة.

في السياق، كثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة؛ لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع النوة الحالية، والأمطار متفاوتة الشدة التي تشهدها المحافظة ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تمركز 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع التأكيد على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا، فيما أعلنت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
نوة الفيضة الكبرى مدينة الإسكندرية أمطار خفيفة نشاط للرياح الجولات الميدانية

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