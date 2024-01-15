الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يتوجه إلى سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

 يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، زيارة عمل إلى سويسرا؛ لحضور أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.


وأعلنت الرئاسة الأوكرانية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية  أنه من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي برؤساء مجلسي البرلمان السويسري وزعماء الأحزاب ورئيس سويسرا، بالإضافة إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع قادة الدول الأخرى على الهامش.

يذكر أن الاجتماع الرابع لمستشاري الأمن القومي والسياسة الخارجية انعقد، اليوم الأحد، في مدينة دافوس السويسرية، تمهيدا لاجتماعات قادة الدول والحكومات على مدار الأربعة أيام المقبلة.

وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الإثنين، تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، لمناقشة أهمية توطيد العلاقات الدولية واستعادة الثقة في المستقبل، وداخل المجتمعات، وبين دول العالم بناءً على المبادئ الأساسية للشفافية والاستمرارية والمساءلة.

وبحضور ممثلين عن أكثر من 100 حكومة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الكبرى وقادة المجتمع المدني والخبراء وممثلي الشباب ووسائل الإعلام العالمية، يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي إلى توفير ساحة للحوار المفتوح والبنّاء بين دول العالم وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع.

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