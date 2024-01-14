كاتب صحفي: نتنياهو يتعدى حدوده بالتصريحات ضد كل شيء وليس مصر فقط

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتعدى حدوده في التصريحات ضد كل شيء وليس مصر فقط.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، سبق وتحدث عن أنه يريد إبادة الشعب الفلسطيني بالقنبلة الذرية، وهذا اعتراف رسمي بالإبادة الجماعية التي يدورن حولها ويتهربون منها.

وأكد أنهم يبررون ما يقومون به من عمليات إبادة للشعب الفلسطيني بأنه دفاع عن النفس، ولا يوجد محتل له حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي والقنبلة الذرية جريمة دولية نص عليها القانون الدولي.

وتابع، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلإيل سموتريش، وهو متطرف رسمي، وتم القبض عليه في قضية وافرج عنه وكان منضما لاحدى المليشيات، وقال إنه يريد عمل مستوطنات أكثر في شمال غزة ويريد إرضاء انصاره على حساب الحق الفلسطيني.

يوجد خلافات داخلية بين حكومة الاحتلال

وأشار إلى أن بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي يريد عمل تهجير للفلطسينيين ومصر تقف وقفة صلبة وصامدة وهو ينتقد وزير الدفاع وعضو مجلس الحرب، ويوجد خلافات داخلية بينهم.