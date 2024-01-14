أمم إفريقيا.. نيجيريا يسقط فى فخ التعادل الإيجابى مع غينيا الاستوائية

اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 1/1 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

تقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة 36، وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة 38 بهدف سجله نجمه الأول فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2023.

وفجر منتخب غينيا الاستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الإفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2013.

وكانت منافسات المجموعة الأولى بدأت بفوز منتخب كوت ديفوار منظم البطولة على غينيا بيساو بنتيجة 2 / صفر أمس السبت في مباراة الافتتاح.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صدامًا قويًا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الاستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريًا بنفس اليوم.

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