الشوط الأول.. تعادل إيجابى بين نيجيريا وغينيا الاستوائية بهدف لكل فريق

تعادل منتخب نيجيريا مع غينيا الإستوائية بهدف لكل فريق، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم.

وتقدم منتخب غينيا عن طريق إيفان سلفادور بالدقيقة 36 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، وأدرك سريعًا فيكتور أوسيمين التعادل للنسور بالدقيقة 38 برأسية.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: أولا آينا، ويليام تروست إيكونج، سيمي أجايي، زيدو سنوسي.

الوسط: فرانك أونيكا، الحسن يوسف، أليكس أيوبي.

الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، موسيس سيمون.

من جانبه، أعلن منتخب غينيا الاستوائية، تشكيله لمواجهة نيجيريا، والذي جاء على النحو. التالي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو.

الدفاع: باسيلو ندونج، كارلوس أكابو، ساؤول كوكو، إيستيبان أوبيانج.

الوسط: فريدريكو بيكورو، إيبان سلفادور، خوسيه ماشين، يانيك بويلا، بابلو جانيت.

الهجوم: إيميليو نسوي.