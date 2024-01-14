الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"كونا" تبرز تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية المدنيين وإغاثتهم وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.

وذكرت كونا أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في القاهرة، اليوم الأحد، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما جرى استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسئولية تاريخية وإنسانية في العمل من أجل حشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أهالي غزة.

وأشارت كونا، ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، إلى أن المساعدات المصرية المقدمة من مصر، حكومة وشعبًا، تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة اتساقًا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وكالة الانباء الكويتية الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلاق النار قطاع غزة المساعدات قرارات مجلس الأمن

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