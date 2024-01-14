الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متوفر| لينك تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد وطرق سدادها

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

أتاحت شركة بتروتريد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لأصحاب عدادات الغاز القديمة الذين يدفون فاتورة الاستهلاك بعد مرور شهر عليه، على عكس عداد الغاز المنزلي الجديد بالدفع المسبق. 

وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد وطرق الدفع. 

 

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2024

يستطيع أصحاب عداد الغاز المنزلي القديم الاستعلام عن الفاتورة بعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد، واتباع الخطوات التالية: 

قم بالدخول إلى موقع شركة بتروتريد  https://www.petrotrade.com.eg/، ثم اضغط على أيقونة "تسجيل قراءة عداد الغاز، أدخل رقم العداد، وقراءة العداد، وتاريخ القراءة، اضغط على زر "تسجيل".

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الآن.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر يناير 2024

خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي

 

يستطيع أصحاب عداد الغاز المنزلي سداد الفاتورة من خلال عدة طرق اولها الالكرتونية من خلال موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط على الرابط السابق ثم اضغط على أيقونة "سداد الفواتير"، أدخل رقم المشترك، وتاريخ القراءة، واسم الشهر، اختر طريقة الدفع من القائمة المنسدلة، أدخل بيانات الدفع المطلوبة، اضغط على زر "دفع".

ويمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي من خلال  تطبيق بتروتريد بعد تحميله على الموبايل، سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم الهاتف أو رقم العداد، اضغط على أيقونة "سداد الفواتير"، أدخل رقم المشترك، وتاريخ القراءة، واسم الشهر، اختر طريقة الدفع من القائمة المنسدلة، أدخل بيانات الدفع المطلوبة، اضغط على زر "دفع".

ويمكن سداد فاتورة الغاز المنزلي من خلال محافظ التليفون المحمول بعد فتح التطبيق على الموبايل اضغط على أيقونة "فواتير"، اختر "فواتير الغاز"، أدخل رقم المشترك، وتاريخ القراءة، واسم الشهر، اضغط على زر "دفع".

ويمكنك انتظار محصل فاتورة الغاز المنزلي والذي يقوم بالمرور على المنازل في بداية كل شهر ميلادي لتحصيل ثمن فاتورة الغاز الطبيعي مقابل الحصول على ايصال ورقي. 

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خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2024| تفاصيل

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