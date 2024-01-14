على رأسهم الشناوي.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أفريقيا لآخر مرة

تعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي تنطلق اليوم المشاركة الأخيرة لعدد من نجوم القارة السمراء، الذين باتوا على مشارف اعتزالهم كرة القدم.

ويعد محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أحد العناصر التي قد تكون منافسات أمم افريقيا الحالية الأخيرة في مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وشارك الشناوي رفقة المنتخب المصري في نسختين من بطولة كأس الأمم الإفريقية وهي 2019، و2021، وودع الأولى من دور الـ16 أمام منتخب جنوب إفريقيا، وخسر الثانية في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.

وثبت الشناوي أقدامه في حراسة مرمى المنتخب المصري منذ مشاركته رفقة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2018، ليصبح بعد ذلك الحارس الأول للمنتخب، وساهم بشكل كبير في وصول الفراعنة إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي ودعها الفراعنة أمام السنغال.

ومع تقدمه في العمر عانى الشناوي من أكثر من إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة مع فريقه ومنتخب مصر، كانت أبرزها إصابته في بطولة أمم إفريقيا الماضية بمباراة دور الـ16 أمام كوت ديفوار والتي أبعدته عن باقي منافسات البطولة.

وبحلول أمم إفريقيا المقبلة 2025، سيكون الشناوي في عمر الـ37 عامًا وهو ما يعني أن فرص مشاركته في البطولة ستكون ضئيلة نظرًا لعامل السن وإصاباته التي قد تتزايد مع استمرار تقدمه في العمر.

ويعد أندريه آيو، جناح المنتخب الغاني وفريق لوهافر الفرنسي أحد الأسماء التي تشارك في النسخة الأخيرة لها من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشارك آيو رفقة منتخب غانا في 8 نسخ سابقة للبطولة، كانت أولها في 2008 والتي ودعها المنتخب الغاني من دور نصف النهائي مرورًا بـ2010 والتي خسر مباراتها النهائية أمام منتخب مصر ونسخ 2012، و2013، و2015، و2017، و2019، و2021.

وبمشاركته في النسخة المقبلة من البطولة سينفرد آيو بصدارة أكثر اللاعبين مشاركة في نسخ لبطولة أمم إفريقيا بدخوله النسخة التاسعة في مسيرته، متجاوزًا الرقم المسجل باسم أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري، والكاميروني ريجوبير سونج، بينما يحتاج إلى المشاركة في 3 مباريات ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في عدد المباريات بتاريخ البطولة، برصيد 37 مباراة.

وبقدوم النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا سيصبح آيو في سن الـ36 عامًا وهو ما يقلص من احتمالية مشاركته في البطولة.

كما يشارك يوسف المساكني، لاعب المنتخب التونسي في النسخة الثامنة في مسيرته مع نسور قرطاج، ساعيًا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة مع منتخب بلاده في مشاركته الأخيرة بالبطولة، إذ سبق له المشاركة من نسخة 2010 ومرورًا بنسخ 2012، و2013، و2015، و2017، و2019، و2022، خاصة أنه بحلول النسخة المقبلة من البطولة سيكون المساكني في عمر الـ35 عامًا.

ويحتاج يوسف المساكني لتسجيل هدف واحد فقط في البطولة ليصبح أول لاعب عربي يسجل في 6 نسخ مختلفة من أمم إفريقيا.

ويدخل السنغالي إدريسا جانا جايي، لاعب فريق إيفرتون الانجليزي، هو الآخر النسخة الأخيرة له في بطولة أمم إفريقيا، والتي سبق له أن شارك في 4 نسخ ماضية من البطولة بداية من نسخة عام 2015.

ويخوض جانا جايي رحلة الدفاع عن لقبه مع أسود التيرانجا، الذي حققه في النسخة الماضية من البطولة على حساب منتخب مصر، ويتطلع لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه وتاريخ منتخب بلاده.

وشارك جايي 19 مباراة ببطولة كأس الأمم الإفريقية عبر مشاركاته وسجل هدفين وصنع واحدًا لزملائه.

ويتطلع ماكس جراديل، مهاجم منتخب كوت ديفوار، لتحقيق اللقب الثاني في مسيرته والثالث في تاريخ منتخب بلاده ليختتم مسيرته الدولية مع الأفيال بأفضل طريقة ممكنة.

ويشارك جراديل في النسخة السابعة من بطولة أمم إفريقيا عبر مسيرته مع منتخب بلاده، ويسعى لتحقيق الإنجاز الثاني له بعد نسخة عام 2015، خاصة أن مشاركته في النسخة المقبلة من البطولة ستكون صعبة إذ سيكون على مشارف عامه الـ38 حينذاك.