السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجوى سمك: الدولة تبذل جهودًا لحماية الفئات الهشّة فى ظل التحديات الاقتصادية

الاقتصاد
الاقتصاد

قالت الدكتورة نجوى سمك، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تؤثر على الفئات الهشة من المجتمع، مثل الفقراء والمحدودي الدخل، ولذلك تحتاج إلى إجراءات لتخفيف العبء عنهم.

وأوضحت "سمك"، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج 

"في المساء مع قصواء"، على قناة "سي بي سي"، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحماية الاجتماعية، وهو ما يظهر من زيادة نسبتها في الموازنة العامة، ومن تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية، مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، وغيرها.

وأشارت إلى أنه يمكن النظر في مدى كفاية المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية في ضوء الظروف الجديدة التي تمر بها البلاد، وإمكانية تحديد الأولويات أو استخدام البنود الاحتياطية في الموازنة لتحسين الخدمات الاجتماعية.

الإعلامية قصواء الخلالى الدكتورة نجوى سمك أستاذة الاقتصاد جامعة القاهرة مصر محدودي الدخل في المساء مع قصواء الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة حياة كريمه الخدمات الاجتماعية

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