خبير: جزء كبير من وثائق إدانة إسرائيل أمام "العدل الدولية" مأخوذ من الإعلام المصرى

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإعلام المصري مسخر للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية لم تغب عن كل الشاشات المصرية.

وأضاف الخبير الاستراتيجي في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الملف الأساسي لقناة "القاهرة الإخبارية" هو ملف الحرب في غزة وأصبحت صوتًا لغزة. وتتصدى دائمًا للأكاذيب الإسرائيلية التي تروجها.

خبير استراتيجي يوجه التحية لقناة "القاهرة الإخبارية" على تغطية الحرب في غزة

ووجه التحية لقناة القاهرة الإخبارية على اللقطات الحصرية التي تعرضها والتي تُنقل عنها من الإعلام العالمي بخصوص الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن دورها مع قنوات الإعلام المصري كان كبيرًا جدًا.

وأشار إلى أن جزءً كبيرًا مما رصده الإعلام المصري قدمته جنوب إفريقيا في الوثائق لمحكمة العدل الدولية؛ لأن محكمة العدل الدولية لا تأخذ بالكلام لكنها تحتاج إلى الأدلة ومصر تملك الكثير من الأدلة عبر كل وسائل إعلامها وفي مقدمتها "القاهرة الإخبارية".