السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6| الأحداث السابقة والأبطال

حالة خاصة
حالة خاصة

ننشر لكم موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6، حيث زاد البحث من قبل محبي ومتابعي المسلسل، وتصدر تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقتين 3 و4 من المسلسل، وشهدت تطورًا كبيرًا في الأحداث.

موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6

وفي هذا الجانب، يتم عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ5 والـ6، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير 2024، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، من خلال منصة «واتش إت».

أحداث الحلقة 3 و4 من مسلسل حالة خاصة

وفي هذا الإطار، بدأت الحلقة السابقة من مسلسل حالة خاصة، بتكليف أماني النجار والتي تجسدها النجمة «غادة عادل» مجموعة من المتدربين وهم نديم «طه دسوقي» ورام الله «هاجر السراج» وندى «لينا إيهاب» ويوسف «علي السباعي» وعز «حسن أبو الروس»، حل القضية الثانية وأن من يحلها سوف يترافع في القضية.

وتحدث عز مع نديم ويقول له إنها أصعب قضية في حياته بسبب المرافعة ليرد عليه عز «خائف عشان متأخر عقليا» ليرد عليه نديم: «أنا أذكى منك ومش بحب اللمس»، ليخبره عز حل القضية والترافع مكانه، وفي تلك الأثناء تسمعه رام الله وتبلغ الجميع أنه في القضية الأولى أخذ مجهود «نديم».

أحداث مسلسل "حالة خاصة" بطولة طه دسوقي الحلقتين الثالثة والرابعة

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

عدد حلقات مسلسل حالة خاصة

وفي هذا السياق، يتم عرض حلقتين من مسلسل حالة خاصة في يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة في تمام 12 صباحًا، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة المسلسل حول حكاية الشاب المتوحد «نديم - طه الدسوقي» ومحاولته للتخلص من مرضه بالعمل في مكتب محاماه شهير، وكيف قام باقناعها للعمل معها بعد رفضها له بسبب ما يقابله في حياته والتنافس مع باقي زملائه.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين، ومنهم:

«طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس».

المسلسل من تأليف مهاب طارق.
و إخراج عبد العزيز النجار.
و إنتاج طارق الجنايني.

اقرأ أيضًا

مسلسل حالة خاصة.. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله والحلقة الاخيرة

مسلسل حالة خاصة موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و 6 أحداث الحلقة 3 و 4 من مسلسل حالة خاصة الحلقة 3 و 4 من مسلسل حالة خاصة عدد حلقات مسلسل حالة خاصة قصة مسلسل حالة خاصة أبطال مسلسل حالة خاصة

مواد متعلقة

قصة مسلسل حالة خاصة جدًا ومواعيد عرض الحلقات على منصة واتش إت

أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة للنجمة غادة عادل وطه دسوقي

هانى شنودة يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"

Watch it تكشف عن شخصية حسن أبوالروس فى مسلسل "حالة خاصة"

Watch it تطرح البرومو الدعائي لمسلسل حالة خاصة

مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة Watch it

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى