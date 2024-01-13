موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6| الأحداث السابقة والأبطال

ننشر لكم موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6، حيث زاد البحث من قبل محبي ومتابعي المسلسل، وتصدر تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقتين 3 و4 من المسلسل، وشهدت تطورًا كبيرًا في الأحداث.

موعد مسلسل حالة خاصة الحلقة 5 و6

وفي هذا الجانب، يتم عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ5 والـ6، يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير 2024، في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، من خلال منصة «واتش إت».

أحداث الحلقة 3 و4 من مسلسل حالة خاصة

وفي هذا الإطار، بدأت الحلقة السابقة من مسلسل حالة خاصة، بتكليف أماني النجار والتي تجسدها النجمة «غادة عادل» مجموعة من المتدربين وهم نديم «طه دسوقي» ورام الله «هاجر السراج» وندى «لينا إيهاب» ويوسف «علي السباعي» وعز «حسن أبو الروس»، حل القضية الثانية وأن من يحلها سوف يترافع في القضية.

وتحدث عز مع نديم ويقول له إنها أصعب قضية في حياته بسبب المرافعة ليرد عليه عز «خائف عشان متأخر عقليا» ليرد عليه نديم: «أنا أذكى منك ومش بحب اللمس»، ليخبره عز حل القضية والترافع مكانه، وفي تلك الأثناء تسمعه رام الله وتبلغ الجميع أنه في القضية الأولى أخذ مجهود «نديم».

عدد حلقات مسلسل حالة خاصة

وفي هذا السياق، يتم عرض حلقتين من مسلسل حالة خاصة في يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة في تمام 12 صباحًا، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور قصة المسلسل حول حكاية الشاب المتوحد «نديم - طه الدسوقي» ومحاولته للتخلص من مرضه بالعمل في مكتب محاماه شهير، وكيف قام باقناعها للعمل معها بعد رفضها له بسبب ما يقابله في حياته والتنافس مع باقي زملائه.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين، ومنهم:

«طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس».

المسلسل من تأليف مهاب طارق.

و إخراج عبد العزيز النجار.

و إنتاج طارق الجنايني.