حبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بحبس 4 متهمين بالاتجار في المخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامي.

وعرض المضبوطات على الطب الشرعي لفحصها، ووجهت لهم تهم الاتجار في المخدرات.

واعترف المتهمون بالاتجار بالمواد المخدرة، وتحصلهم على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، للاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش بالبساتين ودار السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية بدائرة قسمى شرطة "البساتين – دار السلام"، بحوزتهم 29 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.