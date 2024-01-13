فراعنة كان "15".. زيدان موهبة كروية لم تنل حقها من الاهتمام

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها 1957 تألق عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين حققوا إنجازات وألقابًا غير مسبوقة، وعبر عدد من الحلقات يلقي "الدستور" الضوء على الفراعنة الذين تألقوا في "كان".

محمد زيدان أحد النجوم الذين يملكون مسيرة احترافية رائعة ومشوارا حافلا بالإنجازات مع منتخب مصر الذي فاز معه ببطولة الأمم الإفريقية عامي 2008 و2010 وشارك معه في بطولة كأس القارات عام 2009.

محمد زيدان مواليد 11 ديسمبر عام 1981 في مدينة بورسعيد وانضم وعمره 8 سنوات إلى النادي المصري وتركه عام 1998 والتحق بفريق الجمارك في بورسعيد ولم تلفت موهبته الانتباه فسافر وعمره 17 سنة برفقة أسرته إلى الدنمارك، وحاول البحث عن فريق يلعب له دون جدوى، حتى ذهب يوما للعب كرة القدم في إحدى الحدائق العامة، والتقطته أعين كشاف نادي أكاديميك بولد كلوب لينضم للفريق بداية عام 1999.

بداية المسيرة الاحترافية من الدنمارك

لعب محمد زيدان 51 مباراة مع فريق بولد كلوب بين عامي 1999 و2003 سجل خلالها 12 هدفا، لكن الرحلة انتهت بسبب أزمة مالية كبيرة ضربت النادي لينتقل لنادي ميتلاند الذي يعد واحدا من أكبر الأندية في الدنمارك، مقابل 400 ألف دولار ولمدة موسمين شارك خلالهما في 47 مباراة سجل خلالها 30 هدفا.

زيدان يتألق فى ألمانيا

في موسم 2004–2005 انتقل محمد زيدان لنادي فيردر بريمن لمدة موسمين وشارك في 15 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف ثم انتقل إلى نادي ماينز موسم 2005–2006 ولمدة موسمين، ثم لعب لنادي هامبورج موسم 2007–2008 وشارك في 34 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وانتقل بعدها إلى نادي بروسيا دورتموند حتى موسم 2011–2012 بإجمالي 73 مشاركة و15 هدفا، وعاد إلى ماينز لمدة موسم واحد، وشارك معه إجمالا في 57 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا.

وفي موسم 2012 – 2013 انتقل محمد زيدان لنادي بني ياس الإمارتي وشارك معه في 9 مباريات سجل خلالها 3 أهداف ثم عاد إلى مصر وانضم لنادي الإنتاج الحربي موسم 2015– 2016 ولم يلعب معه سوى ثلاث مباريات.

زيدان مع يورجن كلوب فى بروسيا دور تموند

لقبان مع الفراعنة

مسيرة محمد زيدان الدولية تأخرت كثيرا ولم يشترك مع منتخب مصر في أي بطولة رسمية حتى عام 2008 وغاب عن بطولة الأمم الإفريقية 2006 بسب الإصابة كما كانت طريقة لعبه الاستعراضية في المباريات الودية التي شارك فيها مع المنتخب أحد الأسباب في تفضيل حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر، للاعبين آخرين يفضلون اللعب الجماعي.

في أولى مشاركاته الرسمية مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية بغانا 2008، أثبت جدارته وساهم في الفوز على الكاميرون 4-2 بتسجيله هدفين من الأربعة وزاد ظهوره في البطولة عندما صنع هدف الفوز في المباراة النهانية أمام الكاميرون بتمريرته لمحمد أبوتريكة الذي سجل الهدف.

شارك في كأس العالم للقارات عام 2009 وسجل هدفين في مرمى منتخب البرازيل يوم 15 يونيو 2009 في المباراة التي انتهت بفوز البرازيل 4-3 كما شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية في أنجولا 2010، وسجل هدفا في مباراة الجزائر.