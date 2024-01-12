حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس متهم حاول غسل 10 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 4 أيام على التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.