الليزر والكحوليات أبرزها.. قائمة محظورات "كاف" خلال (كوت ديفوار 2023)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة المواد المحظور استخدامها خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، التي تسضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

قائمة ممنوعات “كاف” المحظور استخدامها خلال فعاليات “كان 2023”

المواد الخطرة.

الأسلحة النارية والذخيرة.

أي أداة حادة أو مدببة يمكن استخدامها للقطع أو الوخز أو الطعن.

الألعاب النارية أو المشاعل أو مسحوق الدخان أو عبوات الدخان أو قنابل الدخان أو غيرها من منتجات الألعاب النارية.

مبخرات الغاز والمواد المسببة للتآكل، القابلة للاشتعال والأصباغ والحاويات التي تحتوي على مواد ضارة أو شديدة الاشتعال.

الزجاجات أو الأكواب أو الجرار أو العلب أو أي شكل آخر من أشكال الحاويات المغلقة أو المغلفة، وكذلك الأشياء الأخرى المصنوعة من الزجاج.

المشروبات الكحولية.

المشروبات الكحولية من أي نوع، بخلاف تلك التي يقدمها الأشخاص المصرح لهم داخل الملاعب- المخدرات أو المنشطات.

المواد التجارية.

أي مواد ترويجية أو تجارية ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلامات والرموز والنشرات أو الأشياء والمواد والملابس.

العنصرية.

أي رسالة تمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المولد أو الثروة أو أي وضع آخر أو التوجه الجنسي أو لأي سبب آخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اللافتات والعلامات والرموز والمنشورات أو الأشياء أو الملابس التي قد تتداخل مع حسن سير الحدث للآخرين أو تتداخل مع الغرض الرياضي للحدث.

يحظر استخدام الأشياء الكبيرة أو الضخمة، مثل المظلات والحقائب كبيرة الحجم غيرها من الأشياء.

الأشياء المزعجة.

مؤشرات الليزر.

الصافرات.

الأدوات الميكانيكية التي تنتج حجما زائدا، مثل مكبرات الصوت.

الأبواق أو أبواق الغاز.

الكاميرات وكاميرات الفيديو أو أي معدات صوتية أو مرئية احترافية أخرى تعتبرها هيئة السلوك المالي أو COCAN بشكل معقول لاستخدامها لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة وغير الخاصة.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا السبت الموافق 13 يناير الجاري، غمار منافسات "كان 2023"، رسميا بإقامة المواجهة الافتتاحية، التي تجمع بين كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، أمام منتخب غينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء.