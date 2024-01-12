الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بابا الفاتيكان يعلن إصابته بالتهاب الشعب الهوائية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

ذكر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، أنه أصيب بالإعياء مرة أخرى، وأنه  يعاني من التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف.

وقال البابا، بصوت ينم عن شعور بالإرهاق في حفل استقبال في الفاتيكان: "لدي مشكلة، أعاني من التهاب الشعب الهوائية بشكل خفيف".

وتتدهور صحة فرنسيس، 87 عاما، رئيس الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، بشكل متزايد، وفي مطلع ديسمبر الماضي اضطر البابا لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، إلى جانب مشاركته في العديد من المناسبات الأخرى، بسبب تعرضه لالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

 دخوله المستشفى مرتين العام الماضى

وألقى رجال دين آخرون رفيعو المستوى مرارا خطبا مكانه، وفي العام الماضي دخل البابا إلى المستشفى مرتين في روما، لإجراء جراحة في البطن.

بابا الفاتيكان فرنسيس إلتهاب الشعب الهوائية الفاتيكان الكنيسة الكاثوليكية الامم المتحدة

مواد متعلقة

موريتانيا تطالب العالم بتوفير 12.3 مليون دولار لدعم خطتها للاجئين

أمريكا تصدر عقوبات بسبب نقل صواريخ باليستية كورية شمالية لروسيا

عاجل.. استشهاد 17 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

المفتش العام فى البنتاجون يبدأ مراجعة شاملة لعملية نقل السلطات

عاجل.. بيان عاجل من الحوثيين بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية فى اليمن

عاجل.. التايمز: الضربة التى ستقودها أمريكا ضد الحوثيين فى اليمن ستكون محدودة

مسئول ألمانى: ما يحدث فى غزة جريمة إبادة

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: التهديدات ضد حرية الملاحة بالبحر الأحمر تتطلب ردًا عالميًا

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

الحوثيون: المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافًا مشروعة لقواتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا