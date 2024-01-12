عاجل.. التايمز: الضربة التى ستقودها أمريكا ضد الحوثيين فى اليمن ستكون محدودة

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الضربة الأمريكية البريطانية التي ستوجه ضد جماعة الحوثي في اليمن، ستكون محدودة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "طائرات حربية بريطانية وأمريكية وأخرى من دول حليفة من المرجح أن تعمل معا ضد الحوثيين"، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك لن يستدعى البرلمان اليوم لبحث الضربات المرتقبة.

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مواقع الحوثيين في الحديدة وحجة أهداف محتملة للضربة الأمريكية البريطانية المتوقعة.