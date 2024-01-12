موريتانيا تطالب العالم بتوفير 12.3 مليون دولار لدعم خطتها للاجئين

ناشدت موريتانيا المجموعة الدولية بتوفير ما لا يقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين خصوصًا الماليين المقيمين على أراضيها والذين تضاعفوا بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي.

واستعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، خلال اجتماع دولي بنواكشوط خصص لاستعراض خطة بلاده لتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب، وفق ما نقلت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة.

وحسب أرقام الوزارة، فقد شهدت سنوات ما بين 2019 إلى 2023، تضاعفًا في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي، حيث ارتفع الرقم من 57 ألفًا إلى 112 ألفًا في أكتوبر 2023.

وقال الوزير الموريتاني، إن السبب في هذا الانفجار هو عدم الاستقرار السياسي، والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، حيث تستضيف موريتانيا حاليًا أكثر من 120 ألف لاجي، كما شهد العام 2023 لوحده دخول حوالي 15 ألف شخص لولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58% والأطفال 65%.

وطالب ولد محمد صالح المجموعة الدولية بتوفير التمويل من أجل تدعيم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة المتوافدة سببًا في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستدامة واللحمة الاجتماعية.

كما تأخذ الخطة بعين الاعتبار الأولوية لمقاربة تشرك اللاجئين من خارج المخيم مما سيساهم في تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية.