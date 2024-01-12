الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفتش العام فى البنتاجون يبدأ مراجعة شاملة لعملية نقل السلطات

البنتاجون
البنتاجون

أخطر المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وزير الدفاع ونائبته أنه سيبدأ مراجعة شاملة للسياسات المتبعة في الوزارة في عملية نقل السلطات، على خلفية دخول وزير الدفاع، لويد أوستن، إلى المستشفى وعدم إبلاغ البيت الأبيض على الفور.

 

وأشار إلى أن الهدف من المراجعة هو تقييم الإجراءات المتعلقة بدخول وزير الدفاع إلى المستشفى، في ديسمبر ويناير، وما إذا كانت سياسات وإجراءات وزارة الدفاع كافية لضمان الإخطارات المناسبة في الوقت المناسب والانتقال الفعّال للسلطات، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" الخميس.

 

يشار إلى أن مراجعة المفتش العام منفصلة عن المراجعة الداخلية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية والتي من المقرر أن تستمر لثلاثين يوما وتدرس ما إذا جرى اتباع إجراءات الإخطار المناسبة وما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث تغييرات.

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

عاجل.. استشهاد 17 فلسطينيًا فى قصف إسرائيلى على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

عاجل.. بيان عاجل من الحوثيين بعد أنباء عن ضربة أمريكية بريطانية فى اليمن

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينتان حربيتان بريطانيتان بالبحر الأحمر تشاركان فى ضرب الحوثيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أميركية وبريطانية تشن حربها على الحوثيون.

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا