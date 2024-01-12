المفتش العام فى البنتاجون يبدأ مراجعة شاملة لعملية نقل السلطات

أخطر المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وزير الدفاع ونائبته أنه سيبدأ مراجعة شاملة للسياسات المتبعة في الوزارة في عملية نقل السلطات، على خلفية دخول وزير الدفاع، لويد أوستن، إلى المستشفى وعدم إبلاغ البيت الأبيض على الفور.

وأشار إلى أن الهدف من المراجعة هو تقييم الإجراءات المتعلقة بدخول وزير الدفاع إلى المستشفى، في ديسمبر ويناير، وما إذا كانت سياسات وإجراءات وزارة الدفاع كافية لضمان الإخطارات المناسبة في الوقت المناسب والانتقال الفعّال للسلطات، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" الخميس.

يشار إلى أن مراجعة المفتش العام منفصلة عن المراجعة الداخلية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية والتي من المقرر أن تستمر لثلاثين يوما وتدرس ما إذا جرى اتباع إجراءات الإخطار المناسبة وما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث تغييرات.