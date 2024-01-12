الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ابدأ".. خطوة جديدة للنهوض بالصناعة المصرية وتشجيع المستثمرين 

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

تعتبر مبادرة "ابدأ" إحدى أهم المبادرات للنهوض بالصناعة المصرية والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، كما تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، كما تهدف المبادرة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع وتوفير العديد من فرص العمل اللائق.

وفي هذا الصدد، قال المهندس مصطفى عبيد، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة قائمة على تشجيع المستثمرين للدخول في الصناعات التي تستهدف المنتجات التي تُحمِّل الفاتورة الاستيرادية لمصر مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، وبالتالي فهي تعمل على توفير هذه المبالغ مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة.

دعم التصنيع المحلي

وأشار عبيد خلال حديثه لـ"الدستور"، إلى أهمية توقيع مصنع "نوفا" - أحد المصانع المشاركة في المبادرة - لبروتوكولات التعاون مع العديد من الشركات العالمية في توفير وضمان الجودة في المنتجات واستمرارها، موضحًا أن التصنيع سيتم لأول مرة محليًا بشكل كامل، ولكنه تحت إشراف عالمي من كبرى الشركات العالمية ذات الباع الطويل  في هذا المجال.

ولفت عبيد إلى أنه من بين هذه الشركات التي تم توقيع بروتوكولات التعاون معها: شركة تاركسون الأمريكية، وشركة تكنو صندي الإيطالية، وشركة مور الألمانية.

كما أوضح عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ"، أن مصنع "نوفا" يُعد أول مصنع في إفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج معدات الصرف الصحي ومعالجة المياه، وأنشأ باستثمارات 16 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر في العام الأول من تشغيله 100 مليون دولار.

ابدأ المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية مصطفى عبيد رؤية مصر 2030 مصنع نوفا

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