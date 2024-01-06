بعد انتشار جدرى الماء فى مصر.. «الدستور» تكشف لماذا لا يختفى بعد الشفاء منه؟

ضجة كبيرة تسبب فيها إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخرًا انتشار حالات الإصابة بمرض جدري الماء المُعدي بين أطفال المدارس، وتحذيرها من ذلك وهو ما أثار قلق الكثير من أولياء الأمور؛ خوفًا على إصابة أطفالهم بهذا المرض المُعد.

وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تقديم "روشتات" التعامل الصحيح مع هذا المرض، من خلال تقديم التوعية به وبطرق الوقاية منه وعلاجه.

واتساقًا مع هذا فقد لا يعرف الكثير أن مرض "جديري الماء" لا تنتهي إصابته للشخص بمجرد الشفاء منه، ولكنه قد يظهر بصورة مجددة ولكن في شكل مرض أخر وهو "الحزام الناري".

وهو الأمر الذي يؤكده الدكتور أشرف العقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس في حديثه لــ""الدستور"، موضحًا أنه بالفعل هناك علاقة بين كلًا من مرض جديري الماء ومرض الحزام الناري، لافتًا إلى أن الجديري هو مرض فيروسي وعادة ما يصيب الأطفال ويحدث في الغالب عندما يكون هناك خللًا في الجهاز المناعي للجسم.

وأوضح أنه في كثير من الحالات وحتى بعد شفاء الأشخاص منه يظهر أن تنشط خلايا الفيروس مرة أخرى مسببة الإصابة بمرض الحزام الناري إذ أن الخلايا المُسببة لجديري الماء هي ذاتها المسببة للحزام الناري موضحًا أن هذا المرض يصيب إحدى الجانبين في الجسد مسببًا ألمًا كبيرًا فيها، وبعد ظهور أعراض هذا الألم بعدة أيام تظهر بثور جديري الماء مرة أخرى وهو الأمر الذي يتسبب كثيرًا في عدم القدرة على التشخيص الصحيح من البداية أي قبل ظهور تلك البثور.

وأكد أنه قد يستمر مرض الحزام الناري بعد معالجة بثور الجديري عدة أسابيع، كما لفت أخصائي المناعة إلى أن هناك تطعيمًا ضد الجديري غير إجباريًا وهو يحمي كثيرًا من الإصابة به أو بمضاعفاته، ولكنه لا يزال يحمي بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 70 بالمئة فقط.

كما أوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة، أن علاج هذا الجدري وكذلك الحزام الناري يتم عادة بالمضادات الحيوية، كما لفت إلى أن أكثر الفئات المعرضة إلى الإصابة بالحزام الناري بعد الإصابة بالجدري هي كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

جديرًا بالذكر أن جدري الماء هو فيروس يُسمى "الفيروس النطاقي الحماقي"، ويمكن أن تنتقل العدوى عن طريق لمس الطفح الجلدي مباشرةً، أو استنشاق الرذاذ المحمل بالعدوى الخارج مع سعال شخص مصاب بجدري الماء.

وتظهر أعراض جديري الماء من خلال الطفح الجلدي والذي يظهر بعد مدة من 10 إلى 21 يومًا من التعرض للفيروس، ويستمر غالبًا من خمسة إلى عشرة أيام.

ومن أعراض الجدري أيضًا والتي قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم أو اثنين، الحُمّى، فقدان الشهية، الصداع، الإرهاق والشعور العام بالإعياء.

ويمكن أن يتنقل فيروس الجدري من الشخص المصاب إلى الآخرين خلال مدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، كما أنه يظل مُعدِيًا حتى تتقشر البثور المفتوحة.

كما يمكن أن يصيب الطفح الجلدي الجسم بأكمله، كما يمكن أن تظهر البثور في الحلق والعينين، وكذلك في الأنسجة التي تبطن الجزء الداخلي من الإحليل وكذلك فتحة الشرج والمهبل.