الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

"حسام القوّاش".. مسعف فلسطيني أنقذ حياة الآلاف واستشهد وسط أسرته

المٌسعف الشهيد
المٌسعف الشهيد

"سأجاوب لاحقًا، الوضع خطير، سامحيني الآن".. بهذه الكلمات كان قد أنهى المُسعف والممرض حسام قوّاش بمجمع ناصر الطبي في غزة حديث سابق له مع "الدستور" في الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطنيين.

كان قد عبّر القوّاش بكلماته لـ"الدستور" عن الوضع الذي حاصره حينها من أصوات النيران ومشاهد الفزع تلك التي منعته من استكمال حديثه معنا لوصفها، فجاءت تلك الكلمات لتختصر معنى هذه المعاناة، وسط اعتذار مؤدب من المسعف الذي رأى بعينيه الموت جليًّا، ولكنه استمر يؤدي دوره، ولكنه اعتذر فقط عن الحديث "وأنا أكلمك أسمع أصوات الانفجارات بشكل شديد وسامحيني سوف أقطع الاتصال سلام أتكلم معك لاحقًا".

منذ أيام قليلة وعلى صفحته على الفيسبوك أعلن شقيق المسّعف حسام القوّاش "مصطفى" ارتقاؤه هو وأسرته جميعًا على يد الاحتلال، ناعيًا إياه بكلمات من الأسى والحزن.

حسام ارتقى لأنه كان ناسيًا حسب شقيقه دواء للسكر في منزله حيث كان مريضًا للسكري، وذهب إلى أسرته لإحضاره بهدف أن يذهبوا جميعًا بعد ذلك إلى رفح، إلا أن الوقت قد تأخر عليهم ولم يستطعوا الخروج، فناموا وأثناء نومهم قصف الاحتلال منزلهم فاستشهدوا جميعًا.

 لقراءة التقرير السابق الذي تم إجراؤه مع المسعف حسام القوّاش ضمن مجموعة من أطباء غزة يرجى الضغط على الرابط 

كلمات المُسعف والمُمرض حسام القوّاش في حديثه السابق لـ"الدستور" كان قد وصف فيها تضحيته في سبيل قضية وطنه بنفسه وبأسرته قائًلا "أنا أذهب إلى العمل وأترك زوجتي وبناتي عند أهلها، من أجل تأدية رسالتي فى إسعاف المصابين، وتقديم الخدمات الطبية لهم".

القوّاش الذي ارتقى منذ أيام قال لـ"الدستور" وكأنه يعلم مصيره الذي لاقاه بعد أيام "هذا وقتنا، ولن نستسلم حتى لو كان الثمن حياتنا" فلم تكن حياته وحدها ثمنًا بل كانت حياة أسرته أيضًا كما آلاف الأسر التي راحت جراء هذا العدوان الغاشم.

في كلمات "القوّاش" دائمًا ما كنا نلاحظ مدى الخطورة التي يعيش فيها، كان دائم الاعتذار عن قطع التواصل معنا بسبب انقطاع شبكة الإنترنت، كان يصف الحال بالكارثي، كان يختصره بأنه لولا الهواء هو الوحيد الذي نجده فنستنشقه حيث لا ماء ولا غذاء ولا دواء.

كان يقول دائمًا إن  كان لنا العمر لنتكلم معكم سنتواصل، كان يصر على البقاء وأداء رسالته ولكنه كان يخشى على أسرته، فربما جاء استشهاده وأسرته لكي لا يحرق قلبه على فراقهما ليجتمعا معًا في الآخرة في جنات النعيم بعد أن فرقهم كثيرًا هذا الاحتلال الشيطاني في الدنيا وسط نيرانه.

كان يبكي كثيرًا عندما يتذكر ابنته، ويتخيل ما قد يكون مؤلمًا من مصيره ومصيرها وذلك حسبما وصف قائلًا "صورتها لا تفارق خيالي".

القوّاش كان لا يتذوق حسب حديثه السابق "للدستور" طعمًا للنوم فهو كان يعمل بدوام كامل ليؤدي دوره وسط الأعداد الهائلة التي يشاهدها من جثث الشهداء والتي امتلأ بها المجمع، وكذلك حالات الإصابات التي لا تُحصى وسط النقص الكبير في الأطقم الطبية.

سبعون شهيدًا سقطوا دفعة واحدة من جراء القصف كانوا من النازحين جنوبًا إلى المجمع، جعلوا الراحل قس صدمة كبيرة ولا يستطيع القدرة على البكاء، هكذا عبّر لنا عن جزءًا من معاناته، واصفًا إياه بأنه "مشهد يقشعر له الأبدان".

القواش الإسرائيلي العدوان الفلسطنيين غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يُعلن ارتفاع قتلاه فى غزة إلى 9 جنود اليوم الثلاثاء

عزت إبراهيم: اغتيال "العارورى" تصعيد إسرائيلى هدفه إجهاض المساعى المصرية

عزة مصطفى تتحدث عن مواعيد قطع الكهرباء وأسباب زيادة أسعارها (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. 3 زلازل فى البحر المتوسط تتجاوز الـ3.9 ريختر (صورة)

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع التى تضرب البلاد

مسلسل حالة خاصة.. هل ينتقم نديم من عز في أحداث الحلقة الثالثة؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

المؤبد لعامل زراعي اعتدى على ابنته وهددها في البحيرة

تحت الأمطار.. استمرار البحث عن "غريق لوران" بالإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا