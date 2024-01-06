"قاتل الأطفال".. أطباء يقدمون روشتة النجاة من الإصابة بـ "المكوّرات الرئوية"

في إطار حرص الدولة على صحة مواطنيها، ومكافحة أكثر الأمراض التي يتعرضون لها، كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير اللقاحات الخاصة بما يعرف بـ "المكورات الرئوية"، والتى تتسبب في الإصابة بالتهاب الرئوى وغيرها من الأمراض.

وحسب الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا" فأنه فى عام 2019 كان الالتهاب الرئوي هو المسئول عن 2.5 مليون حالة وفاة، منهم 672 ألف طفل كما أن تأثير جائحة كوفيد-19 أدى إلى تغير المناخ مما نتج عنه تفاقم أزمة الالتهاب الرئوي العالمية، وعرّض ملايين آخرين لخطر العدوى والوفاة.

المكورات الرئوية تقتل أكثر من 300000 طفل

كما كشف أن منظمة الصحة العالمية قدرت أن المكورات الرئوية تقتل أكثر من 300000 طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم كل عام، وتحدث معظم هذه الوفيات في البلدان النامية والفقيرة وهي السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي على مستوى العالم.

وحسب الدكتور محمد صدقي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب الأزهر، قال في حديثه "للدستور" إن المكورات الرئوية هي نوع من الميكروبات المسئولة بشكل كبير للغاية عن العدوى البكتيرية المسببة للالتهاب الرئوي، مشيرًا إلى أنها قد تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي أي الرئة والجيوب الأنفية والحلق.

وتابع صدقي أن الالتهابات الرئوية تتعدد في حدّتها ما بين الخفيف إلى المتوسط وشديد الحدّة، مشيرًا إلى أن هذه الحدة تعتمد على عدد من العوامل منها حالة المريض وعمره وغيرها من العوامل إذ أن الالتهابات الرئوية عادة ما تصيب أكثر الأفراد كبار السن ذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، وكذلك المدخنين وأيضًا الأطفال حيث تكون مناعتهم ضعيفة.

لذا نصح أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب الأزهر بضرورة تناول التطعيم ضد هذا المرض، موضحًا أنه يقي بنسبة كبيرة من الإصابة به، ومشيدًا بتوفير الدولة لتلك التطعيمات الهامة.

ما هو الالتهاب الرئوي؟

يُذكر أن الالتهاب الرئوى هو مرض تنفسى التهابى يمثل عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، وقد تُملأ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد، مما ينتج عنه السعال المصحوب بالبلغم أو الصديد، والحمى أو القشعريرة، وكذا الصعوبة في التنفس، كما يمكن لمجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بما في ذلك البكتيريا، والفيروسات والفطريات، أن تسببه.

ومن جانبه أشار الدكتور طه عبد المجيد رئيس مستشفى صدر العباسية السابق في حديثه "للدستور" إلى ضرورة اتباع بعض الإرشادات من أجل الوقاية من الإصابة بالالتهابات الرئوية الناتجة عن هذه المكورات، موضحًا أن بين هذه الإرشادات الحفاظ على مسافات مناسبة بين الأفراد خاصة في الأماكن المغلقة، والعودة إلى ارتداء الكمامة، وكذلك عدم التعرض للتيارات الهوائية وارتداء ملابس ثقيلة في الشتاء خاصة لمن هم يعانون حساسية الصدر والأمراض المزمنة والأطفال، كما لفت إلى ضرورة اتباع التغذية السليمة المفيدة والتي تؤدي إلى تعزيز المناعة الشخصية.

توفير 42 ألف و676 جرعة من لقاح المكورات الرئوية

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، سبق وأعلن أنه تم توفير 42 ألفا و676 جرعة من لقاح المكورات الرئوية، لكون فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا والتي تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية أخطرها الالتهاب الرئوي.

ويستهدف لقاح المكورات الرئوية الأطفال خاصة دون سن 5 سنوات، ويعتبر من أهم التطعيمات الإضافية لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي وكبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكري أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية.

جميع بروتوكلات الالتهاب الرئوي متوفرة

كما كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير اللقاحات الخاصة بالمكورات الرئوية، مشيرة إلى أن جميع البرتوكولات العلاجية الخاصة بالالتهاب الرئوى فى مستشفيات الصدر متوفرة، ويتم توفيرها بالمجان لجميع المترددين عليها.