مصر تتصدر.. 15 منتخبا حصدوا 33 لقبا في بطولة أمم أفريقيا

تشهد النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل منافسة ساخنة بين المنتخبات التي يسعى كل منها للفوز باللقب.

وهناك 15 منتخبا فازوا باللقب في النسخ الـ33 السابقة يتصدرها منتخب مصر الذي حصد اللقب سبع مرات أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 واحتل المركز الثاني ثلاث مرات أعوام 1962، 2017، 2021.

خمسة ألقاب لأسود الكاميرون

واحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني في قائمة المنتخبات الفائزة بكأس الأمم الأفريقية وفاز باللقب خمس مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 واحتل المركز الثاني مرتين عامي 1986، 2008.

وفاز منتخب غانا باللقب أربعة مرات أعوام 1963، 1965، 1978، 1982 واحتل المركز الثانى أربع مرات أعوام 1970، 1992، 2010، 2015.

وحقق منتخب نيجيريا اللقب ثلاث مرات أعوام 1980، 1994، 2013 واحتل المركز الثاني أربعة مرات أعوام 1984، 1988، 1990، 2000.

ثلاثة منتخبات فازت باللقب مرتين

وتساوت منتخبات كوت ديفوار والجزائر والكونغو الديمقراطية في الفوز باللقب إذ فاز منتخب كوت ديفوار مرتين عامي 1992، 2015 واحتل المركز الثاني مرتين عامي 2006 و2012.

وفاز منتخب الجزائر باللقب عامي 1990 و2019 واحتل المركز الثاني مرة واحدة عام 1980 وفاز الكونغو الديمقراطية باللقب عامي 1968 و1974.

وحققت 8 منتخبات اللقب مرة واحدة وهي السودان وتونس وزامبيا والمغرب وإثيوبيا وجنوب إفريقيا والسنغال والكونغو.

وفاز منتخب السودان باللقب عام 1970 واحتل المركز الثاني مرتين عامي 1959 و1963.

وحقق منتخب تونس اللقب عام 2004، واحتل المركز الثاني مرتين عامي 1965 و1996.

وفاز منتخب زامبيا باللقب عام 2012 واحتل المركز الثاني عامي 1974، 1996 وفاز منتخب المغرب باللقب عام 1976 واحتل المركز الثاني عام 2004.

وحقق منتخب إثيوبيا اللقب عام 1962 واحتل المركز الثاني عام 1957.

وفاز منتخب جنوب أفريقيا باللقب عام 1996 واحتل المركز الثاني عام 1998.

وفاز منتخب الكونغو باللقب عام 1972، كما فاز منتخب السنغال باللقب في النسخة الأخيرة عام 2021 واحتل المركز الثاني عام 2019.