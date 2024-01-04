الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد انطلاق بطولة الأمم الإفريقية 2023 وقيمة الجوائز الجديدة للبطولة

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

كلما مرت الأيام والساعات، ارتفعت معدلات البحث عبر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، عن موعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023" والجوائز المالية الجديدة للبطولة القارية بالتزامن مع مشاركة المنتتخب الوطني الأول.

ويمتلك الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري، برصيد 7 بطولات، يلي منتخبات الكاميرون 5 بطولات، وغانا 4 بطولات، ونيجيريا 3 ألقاب.

وهناك أيضا النجوم الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة رؤيتهم داخل المستطيل الأخضر بفارغ من الصبر، مثل محمد صلاح مع الفراعنة، وساديو ماني مع منتخب السنغال، ورياض محرز مع منتخب الجزائر، ومحمد الشيبي وسفيان بوفال مع المنتخب المغربي، نظرا لما يمتلكوه من إمكانيات هائلة تستطيع ترجيح  كفة فريقهم في الأوقات الصعبة.

موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار "2023"

ومن المقرر انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية، بالعاصمة كوت ديفوار "كان 2023"، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية 2024

القنوات الناقلة لمنافسات كأس الأمم الإفريقية  "كان 2023"

تنقل جميع منافسات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير الحالي وحتى 11 فبراير المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، كافة حقوق البث الحصري والرسمي، لجميع مباريات المونديال القاري، اعتبارا من دور المجموعات مرورا بالإدوار التالية وأخيرا المباراة النهائية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

الجوائز المالية الجديدة لبطولة أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023"

وتجدر الإشارة إلى أن "كاف" قرر اليوم الخميس، زيادة قيمة الجوائز المالية للبطولة القارية نسخة "كوت ديفوار 2023"، حيث أصبح يحق للمتوج باللقب الحصول على 7 ملايين دولار، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل كل من المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، ومليون و300 ألف دولار لكل منتخب تأهل لدور ربع النهائي.

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