فرح الديباني: غنائي في نهائي كأس العالم لكرة القدم أكثر لحظاتي تميزا

قالت فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية، إنها جعلت الناس يلتفتون لفن الأوبرا، معبرة:" رغم دار الأوبرا المصرية إلا أن أعداد المواطنين اللذين يذهبون للأوبرا السنوات الماضية كانت قليلة للغاية".

فن الأوبرا

وأكدت فرح، خلال لقائها ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الكثير من فئات الشعب المصري الآن من مختلف الأعمار أصبحوا يعشقوا هذا الفن.

وأضافت في حديثها، أن غنائي في نهائي كأس العالم لكرة القدم هي أكثر لحظاتي تميزًا، وكذالك لحظة تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرة:" هذه اللحظات لا يمكن أن تختفي من ذاكرتي، فهمي أكثر المحظات في حياتي تميزًا.

أنجازات فرح الديباني

وتابعت: "أهم إنجاز حققته في حياتي خلال الفترة الماضية هو تعريف المواطنين بفن الأوبرا بشكل أكبر".