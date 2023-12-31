الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرح الديباني: غنائي في نهائي كأس العالم لكرة القدم أكثر لحظاتي تميزا

فرح الديباني مغنية
فرح الديباني مغنية الأوبرا العالمية

قالت فرح الديباني، مغنية الأوبرا العالمية، إنها جعلت الناس يلتفتون لفن الأوبرا، معبرة:" رغم دار الأوبرا المصرية إلا أن أعداد المواطنين اللذين يذهبون للأوبرا السنوات الماضية كانت قليلة للغاية".

فن الأوبرا

وأكدت فرح، خلال لقائها ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الكثير من فئات الشعب المصري الآن من مختلف الأعمار أصبحوا يعشقوا هذا الفن.

وأضافت في حديثها، أن غنائي في نهائي كأس العالم لكرة القدم هي أكثر لحظاتي تميزًا، وكذالك لحظة تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرة:" هذه اللحظات لا يمكن أن تختفي من ذاكرتي، فهمي أكثر المحظات في حياتي تميزًا.

أنجازات فرح الديباني 

وتابعت: "أهم إنجاز حققته في حياتي خلال الفترة الماضية هو تعريف المواطنين بفن الأوبرا بشكل أكبر".

فرح الديبانى مغنية دار الأوبرا العالمية دي ام سي مساء دى ام سى فن الأوبرا

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الإثنين 1-1-2024 فى بورصة الدواجن

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة