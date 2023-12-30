الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسامة كمال يستضيف فرح الديبانى و"الجخ" فى حلقة رأس السنة على "dmc".. غدًا

أسامة كمال وهشام
أسامة كمال وهشام الجخ

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في التاسعة مساء غدٍ الأحد، مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، والشاعر هشام الجخ الملقب بـ"الهويس"، وذلك في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، بمناسبة رأس السنة.

 

يتحدث "الجخ" خلال الحلقة عن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، 12 مرة، 11 منها كانت إلى الضفة الغربية وواحدة إلى قطاع غزة، حيث يؤكد أن أهل فلسطين لن يتركوها مرة أخرى حتى لو حرقت، وأنه لم ولن يسمح بتدنيس جواز سفره بالختم الإسرائيلي خلال هذه الزيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

يلقي هشام الجخ خلال اللقاء عددًا من أشهر قصائده، منها؛ "مش كفاية" التي أهداها إلى فلسطين بعد أحداث غزة الأخيرة، و"الحزن مش على الموت" التي كتبها للشهيد أحمد المنسي، بالإضافة إلى قصيدته الشهيرة "طبعًا مصلتش العشا"، و"كبير يا أهلي كبير".

 

من جانبها، تتحدث الميتزو سوبرانو فرح الديباني، خلال الحلقة، عن عدد من المشاهد المؤثرة في رحلتها الفنية، ومنها غناؤها في نهائي كاس العالم في قطر، وكذلك غناؤها النشيد الفرنسي في حفل تنصيب الرئيس ماكرون برئاسة فرنسا، كما تتحدث عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مؤتمر الشباب، وأمنيتها بتقديم ملكة مصر في أوبرا عايدة، كما تتحدث أيضًا عن تعلقها بمدينة الإسكندرية، وكيف أن العالم يراها واحدة من أجمل مدن العالم.

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الإعلامي أسامة كمال أسامة كمال الأوبرا فرح الديبانى هشام الجخ الهويس برنامج مساء dmc DMC رأس السنة الجخ

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