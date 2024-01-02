الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

يبحث العديد من المتابعين عن  قائمة منتخب مصر التي تخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية شهر يناير الجاري في كوت ديفوار 2024.

مفاجأة في قائمة منتخب مصر

وأعلن البرتغالي روي  فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمة منتخب مصر المختارة لمعسكر يناير استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤، التي تستضيفها كوت ديفوار منذ أيام.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت أبرزها تواجد أحمد نبيل “كوكا” لاعب النادي الأهلي، كما استبعد حسين الشحات وياسر إبراهيم ثنائي الأهلي.

قائمة منتخب مصر 2024 في كأس الأمم

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.
  • خط الدفاع: عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبدالمنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح.
  • خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور.
  • خط الهجوم: أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

معسكر منتخب مصر 

ويبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، معسكره المغلق يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أمم إفريقيا 2024، التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير من العام المقبل.

وأعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، عن استضافة العاصمة الإدارية الجديدة معسكر الفراعنة في الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر، والذي يأتي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

وأضاف غرابة أن مباراة تنزانيا الودية ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم ٧، على أن يستكمل الفراعنة معسكره المغلق بعد المباراة حتى موعد السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير.

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