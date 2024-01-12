الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة فى مقتل تباع بحلوان

مقتل
مقتل

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مقتل "تباع" في حلوان بعد إصابته في مشاجرة مع سائق، لبيان تفاصيل الواقعة وكشف عن تفاصيلها، لمواجهة المتهم بها.

وتلقت النيابة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة (تباع) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

 بالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب استخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بعد نشوب مشاجرة مع المجني عليه أدت لاستخدامه سلاحًا أببيض وطعنه به.

النيابة العامة كاميرات المراقبة تباع حلوان مشاجرة مع سائق إحدى المستشفيات

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