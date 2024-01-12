موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

يحرص المسلمون بشكل يومي على التقرب من الله عز وجل ويكثر التساؤل عن موعد صلاة الجمعة اليوم في جميع محافظات مصر مع قرب بداية شهر رجب المبارك، فيرفع اللَّه بالصلاة الدرجات، ويحط الخطايا، فهي من أعظم أسباب دخول الجنة، فهناك بعض الأشخاص يقومون بترتيب جدول يومهم على مواقيت الصلاة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في جميع محافظات مصر

وتوفر «الدستور» في هذه السطور المقبلة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 يناير 2023.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 54: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:14 م

موعد صلاة العشاء 6:35 م





مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:07 م

موعد صلاة العصر 2:57 م

موعد صلاة المغرب 5:16 م

موعد صلاة العشاء 6:39 م





مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 2:49 م

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م





مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 2:46 م

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:26 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 57: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:19 م

موعد صلاة العشاء 6:36 م

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر: 5:17

مواعيد صلاة الظهر: 12:04

موعد صلاة العصر: 3:01

مواقيت صلاة المغرب: 5:21

موعد صلاة العشاء: 6:41