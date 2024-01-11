شروط ومستندات.. تعرف على تفاصيل التقدم للحصول على وحدات بسوق الجملة الجديد ببرج العرب

مع إعلان محافظة الإسكندرية عن موعد تلقي طلبات الحصول على وحدات وحدة بسوق الجملة الجديد ببرج العرب، والمخصصة للتجار المرخص لهم بسوق الحضرة وسوق العامرية، تمهيدًا لنقل أسواق الجملة بالحضرة والعامرية إلى سوق الجملة الجديد ببرج العرب، هناك العديد من التفاصيل والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الوحدات.

وتقدم "الدستور"، لقرائها تفاصيل التقديم والأوراق المطلوبة ونماذج الطلبات، والمساحات المتوفرة لكل فئة خلال السطور التالية.

المستندات والأوراق المطلوبة

1-صورة بطاقة الرقم القومي سارية+ الأصل للاطلاع.

2-صوؤة سجل تجاري حديث ساري+ الأصل للاطلاع.

3-صورة الترخيص أو التعاقد + الأصل للاطلاع.

4-صورة بطاقة ضريبة سارية + الأصل للاطلاع.

5- إيصال مرافق حديث للمحل ( آخر ثلاث شهور).

6- صورة التوكيل+ الأصل للاطلاع.

7-صورة إعلام الوراثة (حال الطلب).

8- صورة قرار الوصاية ( حال الطلب).

9- اصل إيصال سداد جدية الحجز ( كارت الفيزا- أو من خلال الدفع الالكتروني على الكود المؤسسي بإسم ديوان عام محافظة الإسكندرية - رقم 20900101 حسا- الدائنون - رقم 9190447778).



معاينة الوحدات

يسمح بمعاينة الوحدات خلال فترة تلقي الطلبات من 15/1/2024 حتي 21/3/2024، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية بحيث يعتبر تقديم الطلب بمثابة المعاينة للتلمة النافية للجهالة.

مواعيد تقديم الطلبات

-يتم فتح باب استقبال طلبات التجار المرخص لهم بسوق العامرية خلال الفترة من 15/ 1/ 2024 وحتى 15/ 2/ 2024.

- يتم فتح باب استقبال طلبات التجار المرخص لهم بسوق الحضرة خلال الفترة من 19/ 2/ 2024 وحتى 21 /3/ 2024.

مكان تقديم الطلبات

يتم تقديم الطلبات بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالدور الأرضي بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا عدا أيام العطلات الرسمية.



توقيتات أداء الخدمة

تقوم اللجنة المختصة بفحص الطلبات المقدمة من التجار المتوفر فيهم الشروط المشار إليها بعاليه، والرد على مقدم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب سواء بالقبول أو الرفض وتحديد توقيتات استكمال الإجراءات والتعاقد وكيفية السداد في الحالة الأولى، وفي حالة الرفض سيتم إخطار مقدم الطلب مع بيان أسباب الرفض ويحق للطالب التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض.

مواعيد التظلم من رفض الطلب

تقوم اللجنة المختصة بفحص التظلم المقدم من صاحب الشأن الذي رُفض طلبه وذلك خلال 30يومًا من تاريخ تقديم التظلم مع إخطاره بالقرار النهائي للجنة، وفي حالة الرفض يتم رد قيمة الدفعة المقدمة دون تحميل المحافظة أي فوائد بنكية.

طريقة التسكين

يتم التسكين من خلال قرعة تجريها الجهة الإدارية لكل مساحة على حدى وحال التسكين بموقع مميز يتم يتم سداد مقابل بزيادة قدرها 10٪ عن سعر الوحدة العادي.

أنواع الوحدات

- وحدة تجزئة بمساحة 26 م2.

-وحدة جملة بمساحة 165م2.

-وحدة جملة وتعبئة بمساحة 530م2.

نموذج الطلب والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على من خلال اللينكات الآتية:



https://drive.google.com/file/d/1lSOoBPf8LrQKGaXfblM5Cw7RJQz2j5Yp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PRmbHHw5BVO0SibGiGOcdHe4yKxCk6L-/view?usp=sharing