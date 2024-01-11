لنقل سوق العامرية والحضرة.. إعلان مواعيد التقديم لوحدات سوق الجملة الجديد بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد تقديم الطلبات للحصول على وحدة بسوق الجملة الجديد ببرج العرب، والمخصصة للتجار المرخص لهم بسوق الحضرة وسوق العامرية، تمهيدًا لنقل سوق الحضرة وسوق العامرية.

موعد فتح باب استقبال الطلبات

يتم فتح باب استقبال طلبات التجار وفقًا للمواعيد التالية:

-فتح باب استقبال طلبات التجار المرخص لهم بسوق العامرية خلال الفترة من 15/ 1/ 2024 وحتى 15/ 2/ 2024.

-فتح باب استقبال طلبات التجار المرخص لهم بسوق الحضرة خلال الفترة من 19/ 2/ 2024 وحتى 21 /3/ 2024.



مواعيد وأماكن تقديم الطلبات

يتم تقديم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا عدا أيام العطلات الرسمية، وذلك بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالدور الأرضي بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

يسمح بمعاينة الوحدات خلال فترة تلقي الطلبات من 15/ 1/ 2024 وحتى 21/ 3/ 2024، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية عدا أيام العطلات الرسمية.

وفي سياق آخر/ استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، وفد من شركة بيفار الصينية المتخصصة في صناعة الكيماويات وذلك لبحث فرص الاستثمار في الإسكندرية، جاء ذلك بحضور يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف للوفد الصيني أن الإسكندرية على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات لدعم فرص الاستثمار بالمدينة، لافتًا إلى أن الإسكندرية واحدة من أهم المدن الصناعية المصرية، وتمتلك العديد من مقومات الاستثمار؛ حيث أن بها الكثير من الأماكن التي يمكن إقامة المصانع بها؛ مثل: مركز ومدينة برج العرب والعامرية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى وجود الموانئ التي تتيح فرص التصدير والاستيراد لجميع أنحاء العالم.

واقترح المحافظ على الوفد زيارة المنطقة الحرة ومركز ومدينة برج العرب والعامرية لتحديد الأماكن المناسبة للاستثمار، مضيفًا بأن محافظة الإسكندرية حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات التي تربطها بالمدن الصينية على كافة الأصعدة وخاصة في مجال الاستثمار.