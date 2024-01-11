"الإسكندرانى" يتصدر إيرادات شباك التذاكر.. أول تعليق لـ"أحمد العوضى"

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بإيرادات فيلمه الجديد التي بلغت 9 ملايين جنيه خلال أول أسبوع من عرضه، متوجهًا بالشكر للجمهور صاحب الفضل في نجاحه الفني.

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الحمد لله".

وتفاعل الجمهور معه ومع فيلم “الإسكندراني” وانهالت التعليقات عليه، والتشبيهات بأنه أحمد ذكي العصر الحالي.

استطاع أحمد العوضي في أولى بطولاته السينمائية أن يحصد المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر بفيلمه الجديد “الإسكندراني” الذي يقدم نفسه لأول مرة في دور البطولة المطلقة بكاميرا المخرج خالد يوسف، حاصدًا المركز الاول منذ انطلاقته في صراع شباك التذاكر ليضع خلفه الفنان محمد عادل امام بفيلمه الكوميدي “أبو نسب”، فالجمهور توجه صوب الأكشن الذي يقدمه العوضي في السينما بشكل كبير.

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

