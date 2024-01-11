الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر: مصر ترسل 100 شاحنة مساعدات يوميًا لقطاع غزة

الدكتور خالد زايد
الدكتور خالد زايد

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن هناك تنسيقا مستمرا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني منذ أحداث ٧ أكتوبر.

وأكد الدكتور خالد زايد، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاعة عبر فضائية "دي إم سي"، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع وشعب غزة.

وأضاف، في حديثه، أنه يتم إرسال ما يقارب الـ١٠٠ شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميًا، معبرًا: "مصر قدمت مساعدات لقطاع غزة تزيد لـ٣ أضعاف ما قدمته الدول العربية والصديقة".

وأشار إلى أن مصر حرصت على استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين فى المستشفيات في شمال سيناء من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وتم توفير كل المستلزمات الطبية والنفسية والغذائية للمصابين ومن معهم من مرافقين، قائلًا: "سيناء أصبحت قِبلة لكل من يريد تقديم المساعدة للجانب الفلسطيني".

خالد زايد رئيس الهلال الأحمر بسيناء المساعدات المصرية لغزة نشرة دي إم سي دي ام سي

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