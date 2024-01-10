تقرير لـ"الغد" يرصد تفاصيل معاناة 3 أشهر تحت قصف الاحتلال فى غزة

عرضت فضائية "الغد" تقريرًا مصورًا لرصد معاناة الشعب الفلسطيني الباسل الذي يتعرض لأبشع الجرائم الإنسانية على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.

معاناة شعب فلسطين

وأكد التقرير أن الاحتلال الصهيوني ما زال مستمرًا في انتهاكاته بحق سكان غزة، حيث قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سكان القطاع يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الأمراض والنقص الحاد بالأدوية.

وأضاف أن هناك حالة من تفشٍ للأوبئة والأمراض في قطاع غزة، وهذه الأوبئة تهدد حياة المواطنين بالقطاع.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل على منع دخول أي مساعدات طبية إلى مستشفيات القطاع، معتبرًا أن ذلك يمثل حكمًا بالموت على آلاف الجرحى والمرضى، وهو جزء لا يتجزأ من عملية الإبادة.

نقص حاد بأدوات القطاع الطبي

وذكر التقرير، أن الاحتلال يعمل الآن على إخضاع شعب غزة لظروف شديدة القسوة تؤدي إلى هلاكهم المحتوم، حيثث بعد مرور 3 أشهر من الحرب الإبادية الجماعية التي يمارسها الاحتلال يمكن القول إن المسئولين الطبيين قالوا إنهم يواجهون أزمة حقيقية ونقصًا كبيرًا في أغلب أصناف الأدوية ومسكنات الألم.