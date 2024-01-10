إلغاء التشعيب أهمها.. نيفين شحاتة تستعرض مزايا المنظومة الجديدة للثانوية العامة

قالت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، مدير تحرير الأهرام، إن نظام الثانوية العامة الذي تحدث عنه وزير التربية والتعليم أمس، أمام مجلس الشيوخ، لن يطبق هذا العام ولا العام الدراسي المقبل.

نظام الثانوية العامة الجديد

وأكدت “شحاتة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى بعض الوقت من أجل تعديل المواد الدراسية بما يتوافق مع اتجاهات النظام الحديث، كما أن الطلاب في الثانوية العامة سوف يحتاجون إلى مزيد من الوقت من أجل التأهيل النفسي.

وأضافت أن القيادة السياسية مهتمة بصورة كبيرة بنظام التعليم بكافة مراحله، ولهذا كان من الضروري أن يكون هناك نظام للتعليم يتماشى مع نظام التعليم التكنولوجي الذي تتبناه الدولة حاليًا.

مزايا نظام الثانوية العامة الجديد

وأشارت إلى أن وزير التربية والتعليم، أكد أمس أنه سوف يتم منح الطالب أكثر من فرصة أثناء مرحلة التقييم، بالإضافة لعنصر الإسراع في التعليم، مشيرة أنه سيكون هناك تعدد للمسارات، معبرة:" نظام تقسيم الثانوية العامة لعلمي وأدبي لن يكون موجود، وسيتم تقسيم الكليات إلى مجموعات بحيث يكون لكل مجموعة مسار تعليمي خاص بها، والطالب يختار من هذه المسارات وفق قدراته وإمكانياته".