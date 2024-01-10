الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: "قمة العقبة" اصطفاف مصرى أردنى دعمًا للقضية الفلسطينية

جمال سلامة
جمال سلامة

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن قمة العقبة بمثابة اصطفاف مصري أردني دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأكد سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن قمة العقبة طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب في فلسطين حقنًا للدماء.

الموقف الأمريكي من حرب غزة

أشار إلى أن الولايات المتحدة تتبنى النهج الصهيوني بشكل كبير، لذا من المتوقع أن تتناول زيارة بلينكن للقاهرة سيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب في غزة.

جمال سلامة استاذ علوم سياسية برنامج مصر جديدة اي تي سي حرب غزة

الأكثر قراءة

وزير الشباب يدرس مع الجبلاية شروط وخطة "عودة الجماهير"

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

لا يفوتك هذا المساء| توقف العمل بمنظومة الخبز غدًا.. واليمين الإسرائيلى يتعمد استهداف الفلسطينيين

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يستقبل الرئيسين المصرى والفلسطينى قبيل ساعات من عقد قمة العقبة الثلاثية من أجل غزة

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا