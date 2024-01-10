أستاذ علوم سياسية: "قمة العقبة" اصطفاف مصرى أردنى دعمًا للقضية الفلسطينية

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن قمة العقبة بمثابة اصطفاف مصري أردني دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأكد سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن قمة العقبة طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب في فلسطين حقنًا للدماء.

الموقف الأمريكي من حرب غزة

أشار إلى أن الولايات المتحدة تتبنى النهج الصهيوني بشكل كبير، لذا من المتوقع أن تتناول زيارة بلينكن للقاهرة سيناريوهات ما بعد انتهاء الحرب في غزة.