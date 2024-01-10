الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل أردنى: "قمة العقبة" وضعت حدًا لمحاولات الاحتلال تغييب الدور العربى

قمة العقبة
قمة العقبة

تحدث الكاتب والمحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، عن قمة العقبة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، والتي اعتبرها موقفًا صارمًا من الأطراف العربية المهمة.

وقال الحوارات في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إن إسرائيل تريد تغييب الأطراف العربية، وأن تضع حلولًا تناسب فقط دولة الاحتلال.

وأضاف أن قمة العقبة وضعت النقاط على الحروف بالنسبة لخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ومنع أهل غزة من العودة، وأيضًا أهمية المساعدات الإنسانية والأوضاع في الضفة الغربية وتوسع الحرب.

منذر الحوارات: الاحتلال يريد إطالة أمد الحرب في قطاع غزة

كما أشار إلى أن الاحتلال يريد إطالة أمد الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر قوة إقليمية هائلة تكاد تكون قوة دولية ولديها عمق استراتيجي وقوة عسكرية وموقع استرتيجي وشعب يؤمن بالقضية.

وتابع: "مصر والأردن يريدان منع هذا السعار الإسرائيلي والرغبة التي تتأسس في الأساس على منع إقامة الدولة الفلسطينية".

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