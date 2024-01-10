الأربعاء 10 يناير 2024
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بعد قصف الاحتلال منزله.. طفل فلسطينى: "كنا فى أمان وصرنا بالشارع" (فيديو)

غزة
غزة

قال الطفل الفلسطيني النازح عبدالجابر محمد، إن الاحتلال الصهيوني الغاشم قام بتدمير وقصف منزله فوق رءوسهم، "ما سمعنا إلا صوت الدبابات على الشارع".

قصف المدنيين

وأكد عبد الجابر خلال حواره لكاميرا فضائية "الغد"، أن أسرته خرجت سريعًا من المنزل، وكانت القوات الراجلة تقف في الشارع بشكل مكثف، وقاموا بإطلاق النار على الجهة التي كانوا بها.

وتابع: "الدبابات صارت تطلق قذائفها فوق رءوسنا، وخرجنا من منازلنا قبل القصف دون أي شيء معنا، وانتقلنا من الأوروبي سيرًا على الأقدام إلى منطقة الفخاري".

منازل فلسطين تحت القصف 

واستطرد: "كنا عايشين بأمان، لكن الحين صرنا بالشوارع، خلو الظلم هادا يحل عنا، منازلنا كلها انقصفت".

طفل فلسطيني نازح عبد الجابر محمد قناة الغد معاناة شعب فلسطين قصف الاحتلال للمدنيين

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