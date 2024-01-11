"صرخة أخيرة".. مجموعة قصصية جديدة لـ منى الجبريني بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار إبهار للنشر والتوزيع المجموعة القصصية الجديدة "صرخة أخيرة" للروائية والقاصة منى الجبريني، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تأتي في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

وقالت منى الجبريني عن المجموعة القصصية:"تتضمن عدة قصص قصيرة تتنوع بين الواقعية والخيال، تتناول غموض النفس البشرية وردود أفعال البشر على الظروف القاسية التي يمرون بها، كما تطرح بعض التساؤلات عن أهمية الطموح، الأسرة، الأصدقاء، الحب في تشكيل شخصية الفرد".

وأضاف "الجبريني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"تمت كتابة القصص في أوقات متفرقة خلال السنوات الماضية، حتى ظهر الرابط الخاص الذي دفعني لإكمال هذه المجموعة القصصية.

ومن أجواء المجموعة نقرأ:"الليل هائمٌ، حائرٌ، مرتجفٌ، يُنصت إلى نقيق الضفادع، عبث الرياح بالأشجار، التي تكاد تنزعها من جذورها، بينما أتقدم نحو المعبد الكبير، أتخفى برداء الظلام، طالبًا العون من سخمت، التي تطل عيناها من كل طرفٍ خفي، ترتجف أوصالي، بينما أقترب من المعبد المنشود، أعرف أن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منه، لكن ليس أمامي خيارٌ آخر.

أما عن منى الجبريني فهي عضو اتحاد كتاب مصر، عضو نادي أدب بورسعيد، محاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كاتبة صحفية بمؤسسة النيل والفرات، حائزة على المركز الثالث في مسابقة القصة القصيرة بصالون أمواج الأدبي 2014، فائزة بمسابقة رابطة أدب المرأة والطفل ( للقصة القصيرة ) على مستوى الوطن العربي، فازت بمسابقة إبداع لمراكز الشباب في مجال القصة القصيرة على مستوى جمهورية مصر العربية عام 2018، وحازت المركز الثاني في مجال القصة القصيرة بالمسابقة الأدبية لإقليم القناة وسيناء الثقافي عام 2022.

صدر لها مجموعة من الاعمال الروائية هي، أسطورة الفرعون الأخير " عام 2014، احتراق “عام 2016، " نيران مقدسة " عام 2017، دائرة الهوس " عام 2023، "شيء ما ينكسر" مجموعة قصصية عام 2023".