الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بينهما طاقمين دوليين.. أسماء الحكام المصريين المشاركين في أمم إفريقيا لليد

منتخب اليد
منتخب اليد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الستار عن قائمة الحكام الرئيسية المتواجدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "رجال"، التي تستضيفها مصر المرحلة المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد طاقمين مصريين من الحكام الدوليين، وهم علاء حسن وحسام معتمد، أما الطاقم الثاني يتكون من هايدي السعيد وياسمينا السعيد.

بينما يشارك الثنائي شعبان محمد وسامح جورج، ضمن قائمة المراقبين للاتحاد الإفريقي.

قائمة حكام كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 

مصر تستضيف منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لليد "رجال"، خلال الفترة من 17 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

ويتأهل الفائز بلقب "كان 2024" لليد، مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

مجموعات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024 

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة فى ربع نهائى البطولة. 

وحال فوز مصر وتونس فى الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبين فى نصف النهائى.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة اليد، قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن الطاقم الرسمي لفراعنة اليد، للمشاركة في فعاليات المونديال الإفريقي، حيث يتكون الطاقم من القيمص الأحمر كاطاقم أساسي، بينما سيكون اللون الرمادي، هو الطاقم الثاني والاحتياطي.

الاتحاد الإفريقي لكرة اليد كأس الأمم الإفريقية لليد أسماء الحكام المصريين المشاركين في أمم إفريقيا لليد أمم إفريقيا لليد 2024 أمم إفريقيا لليد رجال

مواد متعلقة

الأحمر الأساسي والرمادي الاحتياطي.. اتحاد اليد يكشف عن القميص الرسمي للفراعنة بأمم إفريقيا

بعثة منتخب اليد تغادر القاهرة للمشاركة في الدوري الذهبي استعدادًا لأمم إفريقيا 2024

وزير الرياضة يبحث مع اتحاد اليد آخر استعدادات استضافة البطولة الإفريقية

16 منتخبًا يشاركون في أمم أفريقيا لليد "مصر 2024"

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟