بينهما طاقمين دوليين.. أسماء الحكام المصريين المشاركين في أمم إفريقيا لليد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الستار عن قائمة الحكام الرئيسية المتواجدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية "رجال"، التي تستضيفها مصر المرحلة المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد طاقمين مصريين من الحكام الدوليين، وهم علاء حسن وحسام معتمد، أما الطاقم الثاني يتكون من هايدي السعيد وياسمينا السعيد.

بينما يشارك الثنائي شعبان محمد وسامح جورج، ضمن قائمة المراقبين للاتحاد الإفريقي.

قائمة حكام كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

مصر تستضيف منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لليد "رجال"، خلال الفترة من 17 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

ويتأهل الفائز بلقب "كان 2024" لليد، مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

مجموعات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقى وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة فى ربع نهائى البطولة.

وحال فوز مصر وتونس فى الدور ربع النهائى سيلعب المنتخبين فى نصف النهائى.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة اليد، قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن الطاقم الرسمي لفراعنة اليد، للمشاركة في فعاليات المونديال الإفريقي، حيث يتكون الطاقم من القيمص الأحمر كاطاقم أساسي، بينما سيكون اللون الرمادي، هو الطاقم الثاني والاحتياطي.