الأحمر الأساسي والرمادي الاحتياطي.. اتحاد اليد يكشف عن القميص الرسمي للفراعنة بأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، عن القميص الرسمي لمنتخب اليد، المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال يناير الجاري والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ويمتلك منتخب مصر لليد، قميصين للمونديال الإفريقي، الأول الأحمر بينما سيكون اللون الثاني الرمادي.

ويعود منتخب اليد، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، بقرار من الإسباني باستور المدير الفني للفريق، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة الدورى الذهبى، والتى اختتمها المنتخب بالفوز على النرويج بنتيجة 28 / 23.

قميص منتخب مصر لليد 1

قميص منتخب مصر لليد 2

موعد انطلاق مونديال إفريقيا لليد 2024

وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، خلال الفترة من 17 يناير الجاري وتستمر فعاليتها حتى يوم 27 من الشهر ذاته، وذلك داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا – رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون – ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا – كينيا.